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ضبط 800 لتر سولار مهرب غرب سلفيت

السبت 09 يناير 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 800 لتر سولار مهرب غرب سلفيت



سلفيت / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية، فجر اليوم السبت، في إحدى بلدات غرب محافظة سلفيت، 800 لتر سولار مهرب، وضبط مضخة لتعبئة الوقود، داخل نقطة غير قانونية لبيع الوقود المهرب.

وقد تم إغلاق نقطة بيع الوقود المهرب والتحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية لجهة الاختصاص في هيئة البترول لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم تداول الوقود المهرب؛ لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.

#سلفيت #سولار مهرب #الضابطة الجمركية

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