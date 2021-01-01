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الرئيس يلتقي حنا ناصر اليوم لبحث مواعيد إجراء الانتخابات

السبت 09 يناير 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي حنا ناصر اليوم لبحث مواعيد إجراء الانتخابات



رام الله / سما /

يلتقي الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات؛ لبحث مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية، وإصدار المراسيم اللازمة.

وكان اللواء جبريل الرجوب، أمير سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قال الخميس الماضي :"إنه خلال 48 ساعة، سيتم اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وبعدها سيتم إصدار المراسيم الرئاسية، لافتاً إلى أنه فور إصدار هذه المراسيم، سيبدأ الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وسيبقى الحوار مفتوحاً".

وأشار إلى أنه ستجرى الانتخابات بالتتالي، التشريعية، فالرئاسية، ثم تأليف المجلس الوطني الفلسطيني.

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