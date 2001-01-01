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بينهم لاعبين عرب.. قائمة أفضل الهدافين في القرن الـ21

السبت 09 يناير 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم لاعبين عرب.. قائمة أفضل الهدافين في القرن الـ21



الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم

نشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "iffhs"، قائمة أفضل الهدافين في العقود الثلاثة الماضية من القرن الـ21 (2001 -2020).

وتصدر مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائمة برصيد 756 هدفا، متبوعا بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 715 هدفا مع برشلونة ومنتخب بلاده.

واحتل المهاجم المخضرم لنادي ميلان، السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، المركز الثالث بـ543 هدفا، بينما حل هداف أتلتيكو مدريد ومنتخب أوروغواي، لويس سواريز، في المركز الرابع بـ489 هدفا، وجاء من بعده نجم بايرن ميونيخ، البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 473 هدفا.

واحتل السوري فراس الخطيب، المركز الأول عربيا والـ19 عالميا في قائمة أفضل الهدافين في القرن الـ21، بـ344 هدفا، تلاه أسطورة كرة القدم الكويتية، بدر المطوع، في المرتبة الثانية عربيا والـ27 عالميا، بتسجيله 322 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في القرن الـ21:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - 756 هدفا

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 715 هدفا

3- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 543 هدفا

4- الأوروغوياني لويس سواريز – 489 هدفا

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 473 هدفا

6- علي الشفاق من جزر المالديف – 465 هدفا

7- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو – 421 هدفا

8- الكاميروني صامويل إيتو - 409 أهداف

9- الأوروغوياني إدينسون كافاني – 408 أهداف

10- السنغافوري ألكسندر دوريش - 408 أهداف

وبعد ذلك يأتي التسلسل:

19- السوري فراس الخطيب – 344 هدفا

27 - الكويتي بدر المطوع – 322 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من اللاعبين المتواجدين في القائمة، سجلوا أهدافا أخرى مع مطلع العام 2021، لكنها لم تنضف إلى سجلاتهم على اعتبار أن الإحصاءات شملت فقط الأهداف المسجلة بين العامين 2001 و2020.

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