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320 انتهاكاً ضد الصيادين الفلسطينيين العام الماضي

السبت 09 يناير 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
320 انتهاكاً ضد الصيادين الفلسطينيين العام الماضي



غزة / سما /

كشف تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت 320 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العام الماضي.

وأكد زكريا بكر، منسق الصيادين الفلسطينيين، في اتحاد لجان العمل الزراعي أنه "تم خلال العام المنصرم 2020، تسجيل 320 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة".

وأوضح بكر في تصريح صحفي اليوم، أنه نتج عن هذه الانتهاكات، "إصابة 18 صيادا، واعتقال 9 آخرين، وتدمير ومصادرة 16 قاربا، وتخريب وتمزيق وفقدان المئات من شبك الصيادين".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلاعبت خلال العام الماضي في مساحات الصيد، 10 مرات، وكان من بينها ثاني أطول عملية إغلاق منذ العام 2006، والتي استمرت لمدة 16 يوما.

ودعا بكر المجتمع الدولي بسرعة التحرك، "من أجل الضغط على دولة الاحتلال، ووقف اعتداءاتها على الصيادين".

#الصيادين #مراكب الصيادين #الاحتلال

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