غزة: "الأونروا" تحدد موقفها من التعليم الوجاهي في مدارسها

غزة / سما /

أكد مدير البرنامج التعليمي بالأونروا فريد أبو عاذرة اليوم السبت 9 يناير 2020 ، عن رفضهم استئناف التعليم الوجاهي في مدارس الأونروا، مشيرا إلى أنه متبقي أسبوعين لنهاية الفصل الحالي.

وشدد أبو عاذرة خلال تصريحات صحفية ، أنه لا عودة لطلاب مدارس الوكالة إلى مدارسهم بسبب عدم وجود تغيرات على الوضع الوبائي بغزة.

وأشار أبو عاذرة إلى أن التقييم سيتم من خلال التعليم عن بعد، وسيحصل أولياء الأمور على تعيينات وأوراق عمل كبديل عن الاختبارات الوجاهية.

وأعلنت وزارة التعليم بغزة ، مساء الخميس ، عن عودة التعليم الوجاهي لطلاب المرحلة الابتدائية في قطاع غزة ابتداءً من يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.