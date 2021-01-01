  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء الكندي يتهم ترامب بالتحريض على العنف

السبت 09 يناير 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الكندي يتهم ترامب بالتحريض على العنف



وكالات / سما /

اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على العنف، وحمله مسؤولية تعبئة أنصاره الذين اقتحموا الكونغرس، الأربعاء.


وخلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، قال ترودو: "صُدمنا جميعا لرؤية متطرفين حرضهم الرئيس، وسياسيين آخرين، يقدمون على التصرف بهذا القدر من العنف لتخريب الكابيتول في واشنطن".

وأضاف: "لقد رأينا جميعا المشاهد المروعة لمجموعة عنيفة أرادت الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة". 

وتابع ترودو: "أعتقد أن من المهم للغاية أن نتذكر أننا جميعا نتحمل مسؤولية بصفتنا مواطنين، ولكن أيضا بصفتنا قادة، وأن نختار كلماتنا جيدا ونتخذ الخيارات الصحيحة للجمع بين الناس واحترام مختلف وجهات النظر وعدم ترك مساحة للكراهية والتطرف والعنف".

ونكست أعلام الكابيتول بعد وفاة شرطي كان أصيب في المواجهات مع أنصار ترامب، ما يرفع حصيلة أعمال العنف التي وقعت الأربعاء إلى خمسة قتلى.


ووجه القضاء الفيدرالي الأمريكي الاتهام إلى 15 شخصا في قضية أعمال العنف في الكابيتول.

#ترامب #العنف #كندا #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة (شاهد)

الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

شباب إسرائيليون لـ"غانتس": لماذا تعلموننا لعبة “المجموع الصفري” وتخفون الرواية الفلسطينية؟

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس وحنا ناصر

الرئيس يلتقي حنا ناصر اليوم لبحث مواعيد إجراء الانتخابات

الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت

نانسي

وول ستريت جورنال: رسالة بيلوسي "انقلاب عسكري صغير " على ترامب

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

الكيلة: لا موعد محدد لوصول اللقاح وسنرفع توصية بخصوص تمديد الإغلاق من عدمه