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فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

السبت 09 يناير 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول



واشنطن/سما/

أظهر فيديو متداول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، يحتفلون ويرقصون على أغاني البوب، ​​قبل ساعات فقط من اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.


ومن غير الواضح ما إذا كان الفيديو، الذي صوره دونالد جونيور على هاتفه المحمول، قد تم تصويره قبل أو بعد خطاب ترامب يوم الأربعاء، والذي دعا فيه مؤيديه إلى أن "يقاتلوا بقوة أكبر" و"يتوجهوا إلى مبنى الكابيتول".

ويبدأ الفيديو بشكر دونالد جونيور "الوطنيين الرائعين الذين سئموا من الهراء". كما وصفتهم إيفانكا بـ "الوطنيين" في تغريدة نُشرت بعد اندلاع أعمال العنف، لكنها حذفتها لاحقا، بعد رد الفعل العنيف.

ثم يحث دونالد جونيور أنصار والده على "القتال"، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول.

ويمكن رؤية الآخرين في الفيديو وهم يضحكون ويرقصون، بينما يتم تشغيل أغنية بوب بصوت عال في الخلفية.

وبعد ساعات، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس)، حيث كان الكونغرس يجتمع للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

#ترامب #اقتحام الكابيتول #مجلس النواب الأمريكي #ايفانكا ترامب #دونالد جونيور #البيت الابيض #الكونغرس الأميركي

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