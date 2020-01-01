"المواصفات والمقاييس" تعتمد مواصفات جديدة في 2020

رام الله / سما /

اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 180 مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في فلسطين حوالي 4400 مواصفة تساهم في دعم الصناعة وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيان السبت، أن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، اعتمد 9 تعليمات فنية إلزامية جديدة، ليبلغ مجموع ما تم إصداره (93) تعليمًا فنيًا يساهم في حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية.

وأظهر التقرير السنوي منح المؤسسة (22) شهادة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، ومتابعة (116) شهادة لذات الغرض وبالتالي وصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال (340) منشأة و(10) شهادات في مجال مطابقة الصادرات.

ومنح مجلس الجودة الفلسطيني 20 شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وكذلك مناقشة وتجديد (147) شهادة.

وأجرت مؤسسة المواصفات (560) فحصًا فنيًا لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة " جودة – إشراف" في مختلف القطاعات، (460) معاملة لغايات الاستيراد، وتنفيذ (676) فحص تشغيلي للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى.

وصادقت المؤسسة على (850) بطاقة بيان، كما تم المشاركة في (140) لجنة فنية للعطاءات الحكومية ومنح (429) شهادة مطابقة، بالإضافة إلى تشغيل مختبر الأحذية وإجراء حوالي (18) فحص، وتشغيل مختبر الاسمنت وإجراء (52) فحص.

وعملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة (880) جهازًا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من(3755) جهازًا في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، الموازين التجارية).

وعملت المؤسسة على (35) خدمة إلكترونية والربط مع الحكومة الإلكترونية (حكومتي) ومجلس الوزراء، ضمن جميع مجالات تطوير عناصر البنية التحتية للجودة.

وبادرت المؤسسة خلال الجائحة الصحية لتطوير مواصفات اللباس الواقي والكمامات والمعقمات بما يلائم المواصفات الدولية والإقليمية وبدأت بفحص المنتجات المحلية في المختبرات الوطنية التابعة لها.

وعملت المؤسسة على تقييم 1340 منتجًا محليًا ومستوردًا في مجال الألبسة الواقية والكمامات، حيث تم فحصها وملاءمة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتم اعتماد 20 منتجًا من اللباس الواقي، واعتماد (16) منتجًا للكمامات للاستخدام الصحي الوحيد، واعتماد 18 منتجًا للكمامات للاستخدام العام الوحيد، واعتماد 23 منتجًا للكمامات للاستخدام العام المتكرر، والتي زودت السوق الفلسطيني باحتياجاته وكذلك تصدير جزء من منتجاتهم للأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى تقييم 8 نماذج لأجهزة التنفس الصناعي وبالتعاون مع وزارة الصحة، حيث أن عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملاءمة النماذج للاستخدام، مع العلم بأنه تم الموافقة المبدئية على النموذج المقدم من جامعة القدس وآخر مقدم من جامعة فلسطين التقنية.

وعملت المؤسسة على تقييم 4 نماذج لأجهزة التعقيم والفلترة مع العلم بأن عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملائمة النماذج للاستخدام ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، مع العلم بأنه تم الموافقة على نموذج واحد منها.

وفي مجال المشاريع والعلاقات الدولية والمعلومات: واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية وشاركت في بعض اجتماعاتها، والمؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل والرد على (1064) طلب معلومات وبيع (145) مواصفة.

وفي مجال التدريب والتأهيل (مركز التدريب، شاركت المؤسسة في (32) دورة تدريبية داخلية وخارجية عبر تقنية الزوم خلال عام (2020)، ونظمت المؤسسة خلال العام (23) دورات تدريبية حيث تم تدريب (174) موظفًا.

وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشروع لتطوير مختبرات الفحص والمعايرة وأنظمة منح العلامات الممنوحة من قبل المؤسسة للوصول إلى مختبرات عصرية وأنظمة فعالة تتوافق مع المتطلبات الدولية وتساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتحمي المستهلك والمنتج والمستورد منح علامات المؤسسة شهادة المنتجات الآمنة (الجودة ونظم إدارة الجودة والحلال وشهادات المطابقة) لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في مجال الصناعات التحويلية و الهندسية والإنشاءات والخدمات.

وأصدر وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، في شهر نيسان 2020 قرارًا بتمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان لمواجهة فيروس كورونا لمدة شهر واحد فقط، لاستيعاب فائض الحليب المنتج من قبل المزارعين الفلسطينيين.