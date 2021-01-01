شركة جوال ترعي 3 أندية جديدة في القطاع

غزة / سما /

واصلت شركة “جوال” دعمها ورعايتها لعدد من أندية غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من رعاية الشركة للأنشطة الرياضية , بمبلغ يصل إلى نصف مليون شيكل.

ووقعت الشركة أول من أمس عقد رعاية مع أندية شباب وخدمات رفح وشباب جباليا، وذلك ضمن المنحة التي ستقدمها لـ ٢٠ نادياً 2021.

وحصل كل نادٍ على مبلغ ٢٠٠٠ دولار، مقابل وضع العلامة التجارية للشركة في مرافق النادي, على أن يستمر التوقيع مع باقي الأندية في الأيام المقبلة حسب الجداول المعدة من شركة جوال بنفس المبلغ.

وشكرت الأندية شركة “جوال” على دعمها للرياضة الفلسطينية متمنيين أن تستمر هذه الاتفاقيات وأن تتطور التي تهدف بدورها إلى التخفيف من أعباء الأندية ولاسيما أن العالم أجمع يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب جائحة كورونا.