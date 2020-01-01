الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 9 يانير 2020 ، تسجيل 9 حالات وفاة 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1863عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 18.6% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 45125 إصابة منها 83908607 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 433 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 36302 حالة، بعد تسجيل 555 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 260 حالة، من بينها 133 حالة خطيرة وحرجة.