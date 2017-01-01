شرط قطري للسعودية بشأن الخروج والدخول من حدودها

الدوحة / وكالات /

حددت السلطات القطرية عدداً من الإجراءات والشروط تزامناً وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع السعودية.

وحدد الاتصال الحكومي القطري الشروط والإجراءات على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وأوضح المصدرر الحكومي أنه تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتباراً من يوم السبت الموافق ٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢١.

وأكدت الدوحة أنه ‏‎يلتزم جميع القادمين إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة. كما يخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ”اكتشف قطر” قبل الوصول إلى الدولة.

وأضاف الاتصال الحكومي أنه يجب على المسافرين من قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

ويوقع جميع القادمين تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق “احتراز” المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

ويستعد المسافرون بين البلدين لعبور الحدود لأول مرة منذ فُرض على قطر يونيو/ حزيران 2017، حصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقطعت دول الحصار منذ تلك الفترة علاقاتها مع الدوحة، وأغلقت الأجواء والحدود البرية والبحرية.

وأنهت المصالحة الخليجية التي رعتها الكويت بدعم أمريكي، الأزمة الخليجية وتمخض عنها تفاهمات تجب ما اتخذ من إجراءات لحصار قطر.