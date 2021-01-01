رام الله / سما /

تصدر إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت.

كما واصلت الصحف تغطيتها لآخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، حيث سجل يوم أمس الجمعة 23 وفاة جديدة و822 إصابة جديدة، ليصبح عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 1707، و164.395 إصابة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يهاتف عائلة خبير القانون الدولي المناضل الوطني أنيس القاسم معزيا بوفاته

23 وفاة و822 إصابة بـ"كورونا"

عشرات الاصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة

رئاسة ترامب تترنح.. وغالبية الأميركيين يرغبون في عزله فورا

الحريري يجري زيارة غير معلنة لتركيا ويلتقي اردوغان

الأزمة السياسية في اسرائيل ستستمر بعد انتخابات الكنيست

ثلوج تغطي مدريد وجزءاً من إسبانيا

الجائحة تشتد: عزل مدينتين صينيتين وتفشي الفيروس في لندن خارج السيطرة

العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ "كورونا"

"الأيام":

رئاسة ترامب تترنح وسط تداعي إدارته وتصاعد المطالبة بعزله

وزير إسرائيلي: قرار منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين لن يتغير

الاحتلال يعتقل أبو العبد في دير جرير

إصابة عشرات المواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق خلال قمع مسيرات الجمعة

للجمعة الثانية.. الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى تحت حجة "كورونا"

إرجاء محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق وتقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية

استطلاع إسرائيلي: "الليكود" 31 مقعداً لكن دون القدرة على تشكيل حكومة

قناة عبرية: نتنياهو وزوجته نقلا لمكان آمن بعد اقتراب المحتجين من منزله

"القدس":

عشرات الإصابات خلال مسيرات وتظاهرات ضد الاستيطان واعتداءات الاحتلال في أنحاء الضفة

23 وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

مناقشات في الكونغرس حول عزل ترامب

مخطط إسرائيلي لفتح مدخل جديد للبلدة القديمة في القدس

الرجوب: لقاء مع رئيس لجنة الانتخابات خلال 48 ساعة وبناء عليه سيتم إصدار المراسيم الرئاسية بشأنه

الإغلاق الشامل يحول دون وصول الآلاف للأقصى

38 وفاة و7597 إصابة بكورونا في إسرائيل