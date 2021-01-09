80_90 ألف عامل من الضفة يتوجهون للعمل في الداخل المحتل غداً

رام الله/سما/

أكد حسين البيك سكرتير دائرة العمل في اتحاد نقابات العمال برام الله اليوم السبت 9/1/2021 ان 80_90 ألف عامل سيتوجهون الى العمل في الداخل المحتل غداً الاحد بالرغم من اعلان حكومة الاحتلال الإغلاق الشامل في ظل الارتفاع المتواصل في إصابات فيروس كورونا .

وقال البيك خلال تصريحات لصوت فلسطين ان الاحتلال ملزم بتوفير المواصلات وطرق الحماية ، والمبيت المناسب والصحي ، مطالباً البيك بضرورة مساواة العمال الفلسطينيين بالعمال الأجانب من حيث الاجراءات الوقائية لحمايتهم فيروس كورونا .

وبشان الطريقة لإلزام الاحتلال بحماية العمال واتخاذ إجراءات الوقاية ، أوضح ان منظمة العمل الدولية هي الوحيدة التي يمكن ان تساعدنا وتلزم الاحتلال بالإجراءات الوقائية .

وكانت حكومة الاحتلال صادقت الخميس الماضي على تعليمات الاغلاق المشدد الذي بدأ الخميس ، وسيستمر حتى الـ21 من شهر كانون ثاني/يناير الحالي، وقبل فرض الاغلاق، اوضحت الشرطة الاسرائيلية انها ستعمل على تشديد فرض التعليمات وتطالب الجمهور الانصياع للقيود.

المتحدث باسم شرطة الاحتلال أوضح ان :"يجب على الجمهور ان يعرف اننا سنقوم بفرض تعليمات الاغلاق بحزم أكبر".

واضاف :"نحن سنتواجد في كل مكان لفرض التعليمات، جميعنا نفهم اننا وصلنا الى وضع خطير جدا مع ارتفاع حاد للاصابات، والهدف هو خفض هذا. سوف نقوم بنشر الحواجز اكثر مما شهدنا في السابق. في هذا الاغلاق ستعود الحواجز، واعتقد انه ستكون ازدحامات مرورية، من لا توجد لديه حاجات ضرورة للخروج- فليبقى في البيت".