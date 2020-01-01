بلدية طولكرم توضح سبب قطع الكهرباء غدأ عن كامل المحافظة

طولكرم / سما /

أعلنت بلدية طولكرم، اليوم السبت 9 يناير 2020، أن التيار الكهربائي سينقطع عن المدينة وكافة الضواحي والمخيمات المغذية غدًا الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان ..

اعلان فصل التيار الكهربائي

وردنا من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية القطرية من خلال الارتباط المدني الفلسطيني بانها ستقوم بقطع التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق ١٠/١/٢٠٢١ من الساعة ٨ صباحا وحتى ٤ مساء عن كامل مدينة طولكرم والضواحي والمخيمات المغذية من الخطين الاول والثاني وذلك من اجل اعمال صيانة على خطوط الكهرباء الخاصة بهم.

وعليه تعتذر البلدية عن هذا الاجراء الطارئ والخارج عن ارادتها.