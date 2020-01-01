  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية طولكرم توضح سبب قطع الكهرباء غدأ عن كامل المحافظة

السبت 09 يناير 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية طولكرم توضح سبب قطع الكهرباء غدأ عن كامل المحافظة



طولكرم / سما /

أعلنت بلدية طولكرم، اليوم السبت 9 يناير 2020، أن التيار الكهربائي سينقطع عن المدينة وكافة الضواحي والمخيمات المغذية غدًا الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان ..

اعلان فصل التيار الكهربائي

وردنا من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية القطرية من خلال الارتباط المدني الفلسطيني بانها ستقوم بقطع التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق ١٠/١/٢٠٢١ من الساعة ٨ صباحا وحتى ٤ مساء عن كامل مدينة طولكرم والضواحي والمخيمات المغذية من الخطين الاول والثاني وذلك من اجل اعمال صيانة على خطوط الكهرباء الخاصة بهم.

وعليه تعتذر البلدية عن هذا الاجراء الطارئ والخارج عن ارادتها.

#بلدية طولكرم #الكهرباء

الأكثر قراءة اليوم

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة (شاهد)

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

لحظة إطلاق رصاصة على امرأة أثناء اقتحام الكابيتول وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ انفاسها

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

شباب إسرائيليون لـ"غانتس": لماذا تعلموننا لعبة “المجموع الصفري” وتخفون الرواية الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

وزيرة الصحة: لا موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لكورونا إلى فلسطين

حظر التجول بغزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الخامس وبدء تخفيف الإجراءات غداً

ليندسي

غراهام: السماح لخامنئي بالتغريد ومنع ترامب يشي بالكثير حول من يدير تويتر

ترامب4

ترامب يشن هجوما على "تويتر" بعد تجميد حسابه