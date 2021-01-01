الاحتلال يعتقل 5 شبان من رام الله ونابلس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شاباً من رام الله، وأربعة شبان من قريوت جنوبي نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال بينها وحدات خاصة، اقتحمت مدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية في منطقة بطن الهوى، حيث تجمع بنايات سكنية للطلاب، واعتقلت شاباً يعتقد أنه طالب جامعي.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أربعة شبان من باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بغاز الفلفل.



كما جرى اعتقال أربعة شبان من بلدة قريوت جنوبي نابلس، وتم اقتيادهم للتحقيق إلى مستوطنة (شيلو) كما ذكر مصدر محلي في البلدة.