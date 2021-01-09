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حظر التجول بغزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الخامس وبدء تخفيف الإجراءات غداً

السبت 09 يناير 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حظر التجول بغزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الخامس وبدء تخفيف الإجراءات غداً



غزة/سما/

يدخل اليوم الثاني على التوالي من الأسبوع الخامس حظر التجول المفروض على قطاع غزة اليوم السبت 9/1/2021 ، وسط اجراءات مشددة من وزارة الداخلية والتزام كبير من المواطنين لكسر منحى فيروس كورونا والذي شهد انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي مما يدل على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوبائية لكسر منحى ارتفاع الاصابات .

انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة ، دفع اللجنة الوبائية لإتخاذ جملة من القرارات الخميس الماضي للتخفيف عن المواطنين ، وخاصة فيما يخص المساجد والمدارس وتقليل وقت حظر التجول الليلي.

إياد البزم المتحدث باسم وزارة  الداخلية أعلن أن الإغلاق المسائي اليومي سيبدأ من الساعة 8:00 مساء اعتباراً من غداً الأحد.

وأعلن البزم، أنه تقرر فتح المساجد اعتباراً من فجر غدٍ الأحد 10 يناير وفق إجراءات وقائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، إلى جانب فتح المدارس للمرحلة الابتدائية، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم.

وأكد على استمرار منع إقامة التجمعات بشكل كامل، بما فيها الأفراح وبيوت العزاء.

وشدّد على استمرار خطورة الوصع الحالي في ظل الوباء، مما يتطلب استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام.

انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة ، دفع اللجنة الوبائية لإتخاذ جملة من القرارات الخميس الماضي للتخفيف عن المواطنين ، وخاصة فيما يخص المساجد والمدارس وتقليل وقت حظر التجول الليلي.

إياد البزم المتحدث باسم وزارة  الداخلية أعلن أن الإغلاق المسائي اليومي سيبدأ من الساعة 8:00 مساء اعتباراً من غداً الأحد.

وأعلن البزم، أنه تقرر فتح المساجد اعتباراً من فجر غدٍ الأحد 10 يناير وفق إجراءات وقائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، إلى جانب فتح المدارس للمرحلة الابتدائية، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم.

وأكد على استمرار منع إقامة التجمعات بشكل كامل، بما فيها الأفراح وبيوت العزاء.

وشدّد على استمرار خطورة الوصع الحالي في ظل الوباء، مما يتطلب استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام.

#حظر التجوال #غزة #قطاع غزة #وزارة الداخلية #اياد البزم #وباء كورونا

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