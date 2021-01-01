  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: لا موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لكورونا إلى فلسطين

السبت 09 يناير 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: لا موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لكورونا إلى فلسطين



رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، إنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين.

وأضافت الوزيرة الكيلة خلال اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية ، أنه من المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20%.

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي.

وأكدت الكيلة إلى أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتمادا على الحالة الوبائية في البلاد.

#وزيرة الصحة #كورونا #فيروس كورونا #فلسطين #لقاح #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة (شاهد)

الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

لحظة إطلاق رصاصة على امرأة أثناء اقتحام الكابيتول وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ انفاسها

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

شباب إسرائيليون لـ"غانتس": لماذا تعلموننا لعبة “المجموع الصفري” وتخفون الرواية الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

حظر التجول بغزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الخامس وبدء تخفيف الإجراءات غداً

ليندسي

غراهام: السماح لخامنئي بالتغريد ومنع ترامب يشي بالكثير حول من يدير تويتر

ترامب4

ترامب يشن هجوما على "تويتر" بعد تجميد حسابه

ايران

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟