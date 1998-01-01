الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله

القدس المحتلة/سما/

أجبرت محكمة الاحتلال، أمس الجمعة، المقدسي حاتم شاهين السلايمة على هدم جزء من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقال حاتم السلايمة وفق مصادر محلية إنه اضطر إلى هدم غرفة صغيرة فوق المنزل وجدران استنادية، من أجل السماح له بترخيص المنزل، وحمايته من الهدم.





ولفت إلى أن المحكمة قضت في شهر كانون الثاني من العام الماضي هدم المنزل، وقدم محاميه استئنافا على القرار، وحددت جلسة في الثامن من شباط القادم.

وأضاف أن المحكمة طلبت منه في الجلسة السابقة هدم ارتداد المنزل بمسافة 3 أمتار، من أجل الحصول على رخصة.

وأوضح أنه يعاني منذ عشرين عاما بسبب ملاحقته من بلدية الاحتلال، بحجة أنه بنى بدون ترخيص، حيث فرضت عليه 4 مخالفات بناء بلغت قيمتها أكثر من 80 ألف شيكل.

وبنى المقدسي حاتم السلايمة منزله في عام 1998، ويعيش فيه مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 11 عاما وأصغرهم 4 سنوات.

وتبلغ مساحة المنزل 90 مترا مربعا، ويضم غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين.