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الصحة الفلسطينية تكشف موعد وصول لقاحات كورونا

السبت 09 يناير 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية تكشف موعد وصول لقاحات كورونا



رام الله/سما/

كشفت وزارة الصحة في حكومة رام الله، اليوم السبت، عن الموعد المحدد لوصول  لقاح كورونا إلى فلسطين.

وقال كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة، في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الوزارة تلقت رسالة رسمية من شركة بريطانية، ستعمل على توفير لقاح كورونا في منتصف فبراير القادم.

وبيّن الشخرة أنه من الممكن أن يصل لقاح آخر عبر مؤسسة كوفاكس، نوع آخر من اللقاحات والتي ستتوفر مع شهر فبراير أيضا.


وفي جانب آخر، أكد الشخرة أن أعداد الوفيات عالية جدًا وهو شيء خطير، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى أن "الحالات الموجودة في البيوت تتأخر في القدوم إلى المستشفيات".

ونوه الشخرة إلى أن الوضع الوبائي بدأ في النزول تدريجيا وهذا لسببين الأول الإغلاقات التي تمت في بعض المناطق، وارتفاع حالات التعافي.

#الصحة الفلسطينية #وزارة الصحة برام الله #لقاح كورونا #فيروس كورونا #فلسطين #كمان الشخرة #كوفاكس

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