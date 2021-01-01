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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب بالداخل المحتل

السبت 09 يناير 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب بالداخل المحتل



القدس المحتلة/سما/

قتل الشاب صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما)، مساء الجمعة، في جريمة إطلاق نار خلال شجار بقرية دريجات، شماليّ النقب.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيليّة أطلقت النار على الشاب أثناء فضّ الشجار.

وأضاف شهود العيان أن الشجار تخلّلته محاولة دهس.

وفي بيان صدر عنها اليوم، السبت، قالت الشرطة إنها اعتقلت شابا (25 عاما) من الدريجات في النقب، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أبو حماد.

وأصيب في الشجار شابان آخران بجراح متفاوتة، نقلا على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وتشهد البلدات العربية جرائم عنف بصورة يوميّة، أسفرت عن مقتل 4 شبان منذ بداية العام، إضافة إلى مقتل 4 أقرباء في شجار بكفر عقب، الأسبوع الماضي.

#جريمة اطلاق نار #الدريجات #النقب #قرية دريجات #بئر السبع

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