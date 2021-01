غراهام: السماح لخامنئي بالتغريد ومنع ترامب يشي بالكثير حول من يدير تويتر

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم السبت، إن السماح لخامنئي بالتغريد عبر تويتر ومنع ترامب يشي بالكثير حول من يدير المنصة⁧، وذلك بعد إعلان تويتر تعليق حساب الرئيس الأمريكي نهائيا.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال غراهام المنتمي للحزب الجمهوري: "حان الوقت للكونغرس لإلغاء المادة 230 ووضع شركات التقنية الكبرى على نفس الأساس القانوني مثل أي شركة أخرى في أمريكا. المساءلة القانونية".

وأضاف: "شركات التقنية الكبرى هي الشركات الوحيدة في أمريكا التي تتمتع فعليًا بحصانة مطلقة من المقاضاة بسبب أفعالها، وذلك فقط لأن الكونغرس منحهم تلك الحماية".

I’m more determined than ever to strip Section 230 protections from Big Tech (Twitter) that let them be immune from lawsuits.



وتابع: "قد يحظرني تويتر على كلامي هذا لكنني أقبل هذا المصير عن طيب خاطر، مضيفا: "إن قرار (تويتر) حظر الرئيس ترامب نهائيًا خطأ جسيم".

وأشار غراهام إلى أن "السماح لآية الله (خامنئي) بأن يغرد، ومنع ترامب يقول الكثير عن الأشخاص الذين يديرون تويتر" .

Twitter may ban me for this but I willingly accept that fate: Your decision to permanently ban President Trump is a serious mistake.



The Ayatollah can tweet, but Trump can’t. Says a lot about the people who run Twitter.