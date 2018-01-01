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محامي ترامب السابق سيدلي بشهادته ضد ترامب وعائلته

السبت 09 يناير 2021 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامي ترامب السابق سيدلي بشهادته ضد ترامب وعائلته



واشنطن/سما/

 قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه سيدلي بشهادته بشأن “مخالفات” غير محددة ارتكبها ترامب وعائلته.

وكتب كوهين على تويتر يوم الجمعة “لقد تلقيت طلبا ووافقت على التعاون مع العديد من الوكالات الحكومية للإدلاء بشهادة بشأن المخالفات التي ارتكبها ترامب وعائلة ترامب”.

وتابع “إنني أفعل هذا بشكل أساسي، لأن ترامب وعائلته حاولوا، ولحسن الحظ، فشلوا في تدمير ديمقراطية أمريكا”.

وصدر حكم في عام 2018 بحق المحامي (53 عاما)، الذي تم إلغاء ترخيص عمله، بالسجن ثلاث سنوات في ولاية نيويورك، بعد أن أقر بالذنب في عدة جرائم، بما في ذلك الشهادة الزور أمام الكونجرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وتضمنت التهمة الأخيرة مدفوعات لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قال كوهين إنه دفعها نيابة عن ترامب.

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