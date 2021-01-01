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طقس فلسطين:أجواء باردة نسبياً

السبت 09 يناير 2021 06:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين:أجواء باردة نسبياً



رام الله/سما/


فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم  السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وتظهر سحب عالية في السماء، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم غد الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل مع أجواء صحوة غالباً، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وفي يوم بعد غد الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

ومن المتوقع أن تنقلب الأجواء بشكل كامل وتتساقط الأمطار في معظم المناطق مع ساعات المساء من يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

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