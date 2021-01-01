تويتر يسكت ترامب من كل الاتجاهات ويوقف حساب حملته الانتخابية

واشنطن/سما/

أوقفت شركة تويتر، اليوم السبت، حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاك قواعدها.

جاء ذلك بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابين للرئيس ترامب نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.



واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع تويتر بالتآمر "لإسكاته"، قائلا إن المنصة "تكمم أفواه حرية التعبير".

وأضاف ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وكانت تويتر أعلنت، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا، وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وبعدها غرد ترامب من حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون، لترد الشركة سريعا بحذف التغريدات وتعليق الحساب أيضا.