  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تويتر يسكت ترامب من كل الاتجاهات ويوقف حساب حملته الانتخابية

السبت 09 يناير 2021 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يسكت ترامب من كل الاتجاهات ويوقف حساب حملته الانتخابية



واشنطن/سما/

أوقفت شركة تويتر، اليوم السبت، حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاك قواعدها.

جاء ذلك بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابين للرئيس ترامب نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف. 


واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع تويتر بالتآمر "لإسكاته"، قائلا إن المنصة "تكمم أفواه حرية التعبير". 

وأضاف ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف. 

وكانت تويتر أعلنت، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا، وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وبعدها غرد ترامب من حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون، لترد الشركة سريعا بحذف التغريدات وتعليق الحساب أيضا. 

#تويتر #ترامب #حملة ترامب الانتخابية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

الصين تتباهى بعدم قدرة مسلمات الأيغور على الإنجاب بعد الآن

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

لحظة إطلاق رصاصة على امرأة أثناء اقتحام الكابيتول وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ انفاسها

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 25 و 26 كاملة (شاهد)

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

الأخبار الرئيسية

ترامب4

ترامب يشن هجوما على "تويتر" بعد تجميد حسابه

ايران

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

نتنياهو

أمام حادثة الكونغرس ومصير “الصديق”.. هآرتس: تنياهو يصارع المشهد.. والإسرائيليون: “ماذا تخبئ لنا الأيام؟”

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

كوشنر

واشنطن بوست: كوشنر وترامب ينسبان فضل حل الأزمة الخليجية لنفسيهما وهما من أشعلا نارها!