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قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من باب العامود بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح

السبت 09 يناير 2021 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من باب العامود بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، أربعة شبان من باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ورشهم بغاز الفلفل.

و أفادت مصادر محلية أن القوات المتمركزة في غرف المراقبة بباب العمود اعتدوا على 4 شبان وطرحوهم أرضا، وأعتدوا عليهم بالضرب المبرح.


 
وأضافت  أن القوات رشت الشبان بغاز الفلفل ومزقت ملابس أحدهم خلال الاعتداء عليهم قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

كما جرت مشادات كلامية مساء يوم الجمعة بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية  بأن القوات أطلقت قنابل الصوت نحو الشبان خلال الاعتداء عليهم في حارة السعدية.

في السياق، أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والمحلات التجارية في حي الشهيد محمد عبيد بقرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية  أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان والقوات بعد استهدافها سكان حي عبيد، ورد عليها الشبان برشق الحجارة وإلقاء المفرقعات والزجاجات الحارقة.

#الاحتلال #باب العمود #القدس المحتلة

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