ليفربول يقسو على أستون فيلا برباعية..فيديو

سما

لم يظهر ليفربول التعاطف مع مضيفه أستون فيلا، الذي شارك بتشكيلة من اللاعبين الشباب، بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق الأول، ليفوز عليه (4-1) مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.



وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني (4 و63)، وجورجينيو فينالدوم (60)، ومحمد صلاح (65)، فيما أحرز لوي باري هدف أستون فيلا الوحيد (41).





وسرعان ما افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما رفع جونز عرضية مميزة من الناحية اليمنى، قابلها ماني برأسه بين اثنين من مدافعي فيلا في الشباك.



وسنحت فرصة خطيرة أمام ليفربول، لتعزيز تقدمه في الدقيقة العاشرة، عندما أرسل صلاح تمريرة عالية وصلت إلى فينالدوم، الذي مرت محاولته الماكرة من موقف مريح، بجانب الزاوية العليا اليمنى لمرمى فيلا.