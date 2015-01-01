زيدان يدعم بنزيما على خلفية قضية الابتزاز بـ"شريط جنسي"

وكالات/سما/

صرح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، بأنه مواطنه كريم بنزيما، المتهم في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماثيو فالبوينا، في وضع صعب ويأمل أن يتم إصلاحه.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه أمام مضيفه أوساسونا، ضمن الجولة الـ18 من الدوري: "بنزيما يحظى بدعمي.. هي مواقف ليست سهلة، وهذا واضح" ، وأضاف: "لكنني أرى أنه بخير، ويركز على عمله.. هو في وضع صعب، وآمل أن يتم إصلاحه".

وسيخضع بنزيما للمحاكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي، عام 2015 لزميله السابق في منتخب فرنسا، ماثيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي يوم أمس الخميس.

أما فيما يخص وضع المدافع سيلرخيو راموس قائد "الميرينغي"، واحتمال الرحيل على طريقة رونالدو؟ قال: "لا أعرف ما الذي سيحدث.. راموس هنا حاليا، ونحن نركز على مباراة الغد".

وعن البلجيكي إيدين هازارد، قال: "هو معنا ويتدرب بانتظام.. لا أعرف إذا كان بإمكانه اللعب لـ90 دقيقة، سنرى ذلك غدا، فنحن نتعامل معه شيئا فشيئا".



وفيما يخص وضعه الصحي وخضوعه لفحص كورونا، قال الفرنسي: "لقد كانت نتيجة فحصي سلبية، وسأسافر مع الفريق، والآن تركيزنا على المباراة".

وحول احتمال تأجيل المباراة بسبب العاصفة الثلجية، أجاب زيدان: "لا أعرف ما الذي سيحدث، فنحن سنسافر مساء اليوم، وسنستعد كالمعتاد، وستكون مباراة مختلفة بسبب ما يحدث (الطقس).. وإذا كان من الممكن لعب المباراة، سنلعب، ومن الطبيعي سفرنا مبكرا".