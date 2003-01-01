مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

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بالنظر إلى أن إدارة بايدن القادمة لا تزال تتوقع، استعدادًا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 دون معالجة جميع اعتراضات إسرائيل بالضرورة، هل نجح مدير الموساد يوسي كوهين في تحقيق هدفه الخاص بوقف البرنامج النووي الإيراني؟

بعبارة أخرى، هل سينضم بايدن إلى الاتفاق النووي في عام 2021، وإذا فعل ذلك، فهل كانت جميع عمليات كوهين والموساد المثيرة للإعجاب بلا شك مجرد انتصارات تكتيكية لم تساعدهم في تغيير الصورة الاستراتيجية الأوسع؟

وعلمت صحيفة جيروزاليم بوست، أن وجهة نظر المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، هي أنه على الرغم من عدم اليقين العميق بشأن المستقبل، نجح كوهين والموساد والإجراءات الدفاعية الأخرى، بالنظر إلى معايير ساحة اللعب.

والسؤال الرئيسي ذو الصلة هو: هل إسرائيل والولايات المتحدة في نفس المكان عمليًا حيث كانا سيكونان لو لم تنسحب إدارة ترامب من الصفقة في مايو 2018؟

قد تقول المصادر إن الجواب هو أن إسرائيل في مكان أفضل، وأفضل وضع يمكن أن تكون فيه على الرغم من القوى المعقدة للغاية الخارجة عن سيطرتها.

أيضًا، في خلاف كبير مع العديد من المحللين الإيرانيين، تعتقد بعض مصادر الاستخبارات والدفاع الإسرائيلية أن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي قد مات في صفقة مع إدارة بايدن لتحسين مكانة البلاد.

إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا يعني أن الجدل المهووس حول الحاجة إلى مفاوضات سريعة مع إيران غير ذي صلة وفكرة وجوب إبرام صفقة قبل الانتخابات المتوقعة في يونيو 2021 لرجل متشدد جديد كرئيس إيراني هي فكرة خاطئة.

إذا كان صحيحًا أن خامنئي يحتاج إلى صفقة حتى بعد يونيو 2021، وإذا تمكنت إسرائيل من إقناع إدارة بايدن بعدم التسرع في التفاوض على صفقة ضعيفة، فإن هذا سيؤثر أيضًا على كيفية النظر إلى إرث كوهين.

هناك مخاوف كبيرة عبر مؤسسة الدفاع من أن إدارة بايدن ستعود إلى الاتفاق النووي القديم كما لو لم يتغير شيء فيما يتعلق بالصورة الاستخباراتية.

يرى الموساد أن التحدي الذي يواجهه هو تقديم الأدلة إلى إدارة بايدن من أجل جعلها تستوعب المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي انتزعتها إسرائيل من تحت أنظار إيران في يناير 2018، والتي لم يراها مسؤولو عهد أوباما في 2015-2016.

في تقارير سابقة، أشارت واشنطن بوست إلى مصادر مقربة من كوهين تناقش اللحظات الأولى عندما قدم هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل في عام 2018.

يود كوهين الآن تكرار هذه اللحظة مع المسؤولين الجدد مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي القادم توني بلينكين.

من الأمور التي يقولها هؤلاء المسؤولون إنه على الرغم من أنهم يعرفون أنه لا يمكن الوثوق بإيران، فلا يزال بإمكان الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 طالما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحقق من الامتثال (وربما دون ملء جميع الثغرات التي تشعر إسرائيل بالقلق بشأنها).

لكن هل ستتغير آراء مسؤولي بايدن الجدد بمجرد أن يروا كل المعلومات الاستخبارية الأولية حول الأسلحة النووية الخمسة ومواقع التجارب النووية تحت الأرض المعدة بالفعل؟

هل سيغيرون وجهات نظرهم عندما يرون الصورة الكاملة للانتهاكات النووية الإيرانية منذ 2018؟

إن سماع التقارير الإخبارية هذا الأسبوع حول تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى 20٪ شيء واحد. ومع ذلك، فإن الحصول على التفاصيل الدقيقة حول مدى قربهم من سلاح نووي ، كما سيوفر الموساد، شيء آخر تمامًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى مدى سهولة عودة إيران إلى هذه النقطة على الرغم من الاتفاق النووي.

بالمناسبة، على الرغم من وجود مخاوف كبيرة بشأن قفزة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، إلا أن النبرة في جهاز المخابرات والدفاع لم تصل بعد إلى مستوى الحاجة للاستعداد لضربة استباقية.

ستتجه كل الأنظار إلى إيران حول ما إذا كانت ستتابع تهديدًا محتملاً في فبراير لتقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي سينهي الرقابة العامة على البرنامج النووي.

لا تعرف المخابرات الإسرائيلية ما الذي سيقرره مسؤولو بايدن للمضي قدمًا. لكنهم يعتقدون أنه يجب عليهم استغلال فرصتهم لمحاولة إقناع الإدارة القادمة بأنه يجب تحسين أي صفقة جديدة بشكل كبير في مجموعة متنوعة من القضايا.

لا شك في أن ما يقرره بايدن سيؤطر الكثير من كيفية تفسير إرث كوهين.

لكن كوهين والموساد أيضًا لا يختاران قادة أو سياسة الولايات المتحدة. لذا فإن مراجعة ما إذا كانوا قد نجحوا يجب أن تبدأ بما فعلوه بناءً على توزيع الورق الذي تم التعامل معهم.

عند تحليل القضية، يحتاج كوهين والموساد أولاً إلى نقاط ائتمان واضحة.

يُنسب إلى كوهين في السجل تصوره الشخصي وإدارة الاستيلاء الأسطوري الآن على الملفات النووية السرية للجمهورية الإسلامية في يناير 2018 من منطقة شيروباد، قلب طهران نفسها.

ووفقًا لمصادر أجنبية، أكدتها الصحيفة، كان الموساد أيضًا وراء اغتيال رئيس البرنامج النووي العسكري الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وتخريب منشأة إيران للطرد المركزي النووي المتقدم في نطنز في تموز (يوليو) 2020، وساعد الولايات المتحدة في ذلك. جوانب استخبارية مختلفة لاغتيال اللواء الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

من دون حتى التخلص من مجموعة متنوعة من كبار مسؤولي حماس والأسلحة والعلوم الأخرى على مدى السنوات الخمس الماضية، باستثناء ربما مئير داغان، لم يقم أي رئيس للموساد بتراجع طموحات طهران النووية بنفس الدرجة.

يمكن تقسيم قوة هذه العمليات إلى موجتين.

جاءت الموجة الأولى من تأثير كشف الموساد عام 2018 عن أسرار إيران النووية، بما في ذلك استمرار إيران في عام 2017 في محاولة إخفاء خططها السابقة لخمسة قنابل نووية. عزز هذا رغبة ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي.

عندما صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو / حزيران 2020 لإدانة فشل إيران في توضيح التناقضات المختلفة، كانت المعلومات التي استخدمتها لمواجهة طهران كلها تقريبًا من عملية كوهين.

كان تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمًا ليس فقط كأول مرة منذ عام 2015 كانت فيها المنظمة مستعدة لمقابلة آيات الله. كما أطلق سراح المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للتأكيد علنًا على أن أي عودة للاتفاق النووي ستتطلب تحديثات بسبب الانتهاكات النووية الإيرانية الجديدة.

جاءت الموجة الثانية في عام 2020 من اغتيال سليماني، وانفجار نطنز، وتأثيرها المحتمل في المستقبل من إزالة فخري زاده.

بعد سليماني ونطنز، امتنعت إيران بين يناير 2020 وديسمبر 2020 عن الإعلان عن أي انتهاكات جديدة للاتفاق النووي.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون وخبراء نوويون للصحيفة إن انفجار نطنز في يوليو / تموز أدى إلى انتكاس تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة للجمهورية الإسلامية لمدة عام إلى عامين.

إلى جانب حملة عقوبات "الضغط الأقصى" والتهديدات بالقوة من قبل ترامب، بما في ذلك القاذفات القاذفة للأسلحة النووية من طراز B-52 القريبة، بدا أن هذه الإجراءات، حتى الشهر الماضي، جعلت إيران في موقف دفاعي.

أما بخصوص فخري زاده، فقد حقق عارًا عالميًا خلال خطاب نتنياهو الشهير في أبريل 2018 حول الأرشيف النووي. لكن الموساد أراد إبعاده من مجلس الإدارة منذ فترة ما قبل 2009 لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت. تقول أنها لم تحصل على الموافقة. (أولمرت، بالمناسبة، يعارض هذه الرواية، لكنه لا يريد مناقشة الأمر بالتفصيل في المحضر).

على الرغم من أن القليل قد سمع، فقد تم استبدال فخري زاده بقائد إيراني كبير يدعى فرحي من برنامج الفضاء، مما يدل على أهميته.

يتحدث مسؤولو المخابرات الإسرائيلية عن فئة خاصة من النخبة الإيرانية التي تدير البرنامج النووي العسكري، والتي كان عليها الانتقال "من فخري إلى فرحي"، بالطريقة نفسها التي قد يتحدث بها اليهود أحيانًا عن قيادة يهودية تمتد من موسى التوراتي إلى موسى بن ميمون في العصور الوسطى.

في حين أن "الفارحي الجديد" مرتفع، لا يزال كوهين وبقية المخابرات الإسرائيلية ينظرون إلى فخري زاده على أنه لا يمكن تعويضه، مما يعني أن الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي ستمتد إلى أعماق السنة الأولى لإدارة بايدن. هذا بغض النظر عن المكان الذي تؤدي إليه السياسة الأمريكية.

كل هذا على الجانب الإيجابي من المقياس.

على الجانب السلبي من المقياس، كان لخامنئي موجتان مضادتان.

من مايو 2019 إلى يناير 2020، نفذت إيران مجموعة متنوعة من الانتهاكات للاتفاق النووي. والأهم من ذلك، أنها بدأت في بناء مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة أنه - إذا تم تخصيبه إلى مستويات عالية ومُسلحة - يمكنها تطوير العديد من الأسلحة النووية.

بدا أن الموجة الثانية كانت ردًا على تدمير منشأة نطنز ومقتل فخري زاده.

في أكتوبر / تشرين الأول 2020، بدأت الجمهورية الإسلامية ببناء بديل لمنشأة نطنز القديمة، لكن هذه المرة تحت الأرض، مما يجعل الهجوم أكثر صعوبة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2020، أمر خامنئي بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪، مما جعل البرنامج أقرب بكثير إلى المستوى الذي يمكن عنده تسليحها.

بعد كل ذلك، نعود إلى سؤال المليون دولار حول ما إذا كان بايدن سوف: 1) ينضم إلى الاتفاق النووي دون ملء ما تعتبره إسرائيل ثقوبًا خطيرة، 2) ملء بعض الثغرات، ولكن ليس كلها أو 3) تحقيق جديد. التعامل الذي يملأ الثقوب.

تتفهم واشنطن بوست أن عناصر من المخابرات الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع قلقة من أن إدارة بايدن قد تحاول الحصول على بعض التنازلات الجديدة المحدودة من إيران فيما يتعلق بقضية الصواريخ الموجهة بدقة وتجاهل الثغرات الأخرى.

ومن المعروف أن كوهين لا يريد أن تستغل إيران قضية الصواريخ الدقيقة ذريعة لتمكينها من الحفاظ على برنامجها النووي وأعمالها المهيمنة والإرهابية في الشرق الأوسط.

وفقًا لوجهة النظر هذه، لا تزال هناك مشكلة أوسع تتمثل في أن العديد من المسؤولين الغربيين ذوي النوايا الحسنة لديهم اعتقاد خاطئ بأن إيران تتلاعب بفكرة برنامج أسلحة نووية من أجل الردع، ولكن يمكن إقناعها بهدوء بعيدًا عن الفكرة.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية، إن المضمون العسكري والاستثمارات الهائلة في البرنامج توضح أن إيران تسعى بالفعل لامتلاك أسلحة نووية لتعزيز الطموحات الأيديولوجية والهيمنة.

في ضوء ذلك، تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن هناك طريقتان فقط لوقف إيران.

الأول هو أن العالم كله توحد، دون استثناء، واستخدم الإكراه الدبلوماسي والاقتصادي لإجبار طهران على إنهاء برنامجها.

والمسار الثاني، كما يقولون، هو استخدام القوة ضد المواقع والقدرات النووية العسكرية الإيرانية.

هذه هي الطرق التي أنهى بها العالم التهديدات النووية من العراق وليبيا.

يستشهدون بكوريا الشمالية كمثال لدولة في عزلة تامة، سواء من حيث العقوبات أو من الناحية الدبلوماسية. يكاد يكون من المستحيل السفر إلى هناك، ويرى كوهين أن العقوبات ضد كوريا الشمالية أسوأ بكثير، وأن الدول تمتثل لها أكثر من العقوبات المفروضة على إيران.

اضطرت إيران إلى الاعتراف بالأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي. وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قد وعد كوهين، عندما كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي، بأنه سيجعل إيران تحذو حذوها.

هذا لم يحدث قط.

بالنظر إلى هذه الخلفية، وبمجرد أن لم يمنع الاتفاق النووي إيران من التقدم في مجال الصواريخ الباليستية وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ولم ينه إرهابها في المنطقة، قالت المصادر إن كوهين ونتنياهو يعتقدان أنه لا يوجد خيار متبقي سوى قتال طهران. القوة من جانب واحد.

لذلك قرر كوهين ونتنياهو فعل ذلك بالضبط.

يعتقد كوهين أن العمليات الجريئة التي قام بها الموساد ضد إيران قد حلت محل فجوة طويلة امتدت لسنوات عديدة من عدم التصرف بقوة كافية.

تدرك صحيفة The Post أن السبب الرئيسي وراء عدم حدوث عملية الاستيلاء على الأرشيف النووي حتى يناير 2018 هو أن كوهين وفريق الموساد التابع له استغرق عامين كاملين للتخطيط لها وتنفيذه.

سُئلت مصادر استخباراتية عن رأي البعض (بمن فيهم رئيسا الموساد السابقان تامير باردو وشابتاي شافيت) بأن مسألة كيفية منع إيران من التحول إلى برنامج نووي بعد عام 2025 كان يجب تأجيلها حتى عام 2025، دون إنهاء الصفقة في 2018. .

علمت واشنطن بوست، أن وجهة النظر كانت مفادها أن أي امتثال إيراني للاتفاق النووي في السنوات الأولى كان سيُستبدل بقطع سري وغير خفي للقيود النووية قبل فترة طويلة من عام 2025.

وفقًا لوجهة النظر هذه، كانت إحدى النقاط الرئيسية هي من سيختار توقيت المواجهة النووية التالية وما إذا كانت إسرائيل والغرب سيكون لهما نفوذ أو سيظلان محاصرين بسبب المخاوف من إغضاب الإيرانيين.

تم حساب كل خطوة ضد إيران بعناية لخلق نفوذ في الفترة الحرجة عندما يكون هناك مواجهة.

وقد ألقى البعض الضوء على المحفوظات النووية لأنها كانت سجلات للبرنامج النووي من التسعينيات حتى عام 2003.

ومع ذلك، يعتقد كوهين ونتنياهو أن المحفوظات وجهود إيران المستمرة لنقلها إلى مواقع سرية مختلفة، ساعدتها على إثبات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها أن نوايا خامنئي الحقيقية لا تزال في الحصول على سلاح نووي.

ربما لم يف أمانو بكلمته لكوهين، لكن المعلومات الاستخبارية، التي تم الحصول عليها من الأرشيف النووي هي بالضبط ما مكّن غروسي من الإصرار على عمليات تفتيش جديدة في Turquzabad ، Mariwan (المعروف أيضًا باسم Abadeh) وموقع آخر بالقرب من طهران ، وكلها لديها أسلحة نووية غير مشروعة. أنشطة.

لذا فقد فعل موساد كوهين أكثر بكثير من مجرد الضغط على إيران لبضع سنوات حتى ظهر بايدن في الصورة.

على الرغم من قفزة إيران الأخيرة إلى نسبة التخصيب بنسبة 20٪، فإن العمليات من فترة ولايته ستحد من قدرة إيران على التحول إلى سلاح نووي على الأقل في المراحل الأولى من إدارة بايدن. المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي تم جمعها قد تقنع المسؤولين الجدد باتخاذ بعض المواقف الأكثر تشددًا.

وإذا استمرت إدارة بايدن، في نهاية المطاف، في إبرام صفقة مع إيران لا تحبه إسرائيل، وهو أمر خارج عن سيطرة كوهين، فسيظل يبذل قصارى جهده لحماية إسرائيل، ودفع الظرف لاستخدام كل أداة تحت تصرفه.