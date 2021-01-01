غزة... "دائرة مكافحة العدوى": ما زلنا بالمنطقة الحرجة ولم نصل بعد لمنطقة الأمان

غزة / سما /

أكّد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، مساء يوم الجمعة، على أنّ الحالة الوبائية أفضل من الأسبوع الماضي، وما زلنا في المنطقة الحرجة ولم نصل بعد لمنطقة الأمان.

وأضاف العبادلة في حديث لإذاعة صوت الأقصى، " أنّ "لدينا متسع في المستشفى الأوروبي، ويوجد أسِّرة في العناية المركزة ونسعى لتثبيط المنحنى الوبائي".

وأعرب عن أمله أن تنخفض الحالات في العناية المركزة حتى تنخفض عدد الوفيات خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أنّ هناك نقص مستمر في أجهزة العناية وأسرتها واضطررنا في الفترة الأخيرة لاستخدام الأسِّرة العادية حتى نوفر الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع: "تم تقديم طلبات لعدة جهات دولية ومانحة ونتمنى أن يتم توفير الأجهزة المطلوبة حتى نستطيع تقديم الخدمة على أكمل وجه".

وأردف: "قمنا بافتتاح أقسام في كافة مستشفيات قطاع غزة حتى نستطيع استيعاب كل الحالات الحرجة"، متمنياً أن نعود للحياة الطبيعية، وأن تعود المستشفيات كما كانت قبل كورونا.