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إيران تعلّق استيراد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي

الجمعة 08 يناير 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلّق استيراد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي



طهران /سما/

علّق الهلال الأحمر الإيراني، مساء يوم الجمعة، استيراد 150 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، عقب قرار القائد الأعلى علي خامنئي، بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن المتحدث باسم الجمعية محمد حسين قوسيان، قوله: "كان من المقرر توفير لقاح فايزر بواسطة عدد من الأخصائيين الإيرانيين المقيمين في أميركا وإرساله إلى إيران، ولكن تم تعليق الموضوع إثر ما صرح به قائد الثورة الاسلامية اليوم".

يشار إلى أنّ خامنئي، أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، عن قراره بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

وذكر خائميني، أنّه "إذا تمكنت أمريكا من إنتاج اللقاح، لكن لم تُشهد مثل هذه الفضيحة، حيث أنّ عدد الوفيات فيها بلغ في يوم واحد نحو أربعة آلاف شخص".

#ايران #لقاح كورونا #لقاح فايرز #الولايات المتحدة #علي خامنئي

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