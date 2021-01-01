قناة عبرية تكشف: نتنياهو وزوجته نقلا لمكان آمن السبت الماضي بعد قرب المحتجين من منزله

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، وأشخاص آخرون كانوا في منزله بالقدس، نقلوا لمدة نصف ساعة في غرفة آمنة تحت إشراف دقيق من حراس جهاز الشاباك.

وبحسب القناة، فإن الحادثة وقعت السبت الماضي بسبب تمكن بعض المتظاهرين ضد نتنياهو، من اختراق حاجز أمني يوصل لمنزله مباشرة، مشيرةً إلى أن نتنياهو ومن معه مكثوا من 30 إلى 45 دقيقة في الغرفة.

وبعد أن اعتقل 8 متظاهرين اخترقوا المكان، والتأكد من أن المنطقة باتت آمنة وإزالة التهديد الأمني تم إخراج نتنياهو وزوجته والآخرين.

وكان الآلاف من الإسرائيليين شاركوا في المسيرات السبت الماضي، حيث من المقرر أن يشهد يوم غد مسيرات مماثلة