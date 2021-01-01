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متحدث: بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا بشأن مساءلة وعزل ترامب

الجمعة 08 يناير 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحدث: بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا بشأن مساءلة وعزل ترامب



واشنطن /سما/ رويترز

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه "يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونغرس وإدارة دونالد ترامب "التصرف على الوجه المناسب" بشأن مساءلة وعزل ترامب.

وقال المتحدث باسم الفريق، آندرو بيتس: "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان لـ(مايك) بينس نائب الرئيس (الحالي) والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا  في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور".

وأدلى المتحدث آندرو بيتس بهذا التصريح ردا على سؤال من رويترز عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء.

#ادارة بايدن #الولايات المتحدة #اقتحام الكونغرس #دونالد ترامب

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