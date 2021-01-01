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مصدر: الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يعتزمون طرح مواد مساءلة ترامب يوم الاثنين

الجمعة 08 يناير 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر: الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يعتزمون طرح مواد مساءلة ترامب يوم الاثنين



واشنطن /سما/ رويترز

قال مصدر مطلع إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي يعتزمون طرح مواد جديدة لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، إن الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إدخال مواد جديدة لعزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين ، للمطالبة بإقالته من منصبه

وأضافت المصادر إن البنود والعبارات الي تعتبر وتتناول اتهامات رسمية في سوء السلوك والتصرف (للرئيس)، صاغها النواب الديمقراطيون ديفيد سيسلين وتيد ليو وجيمي راسكين في أعقاب هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس  هذا الأسبوع.

#الحزب الديمقراطي #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #عزل ترامب

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