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مذيع أمريكي يهاجم الشرطة: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لتم قنصهم من أسطح المباني

الجمعة 08 يناير 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع أمريكي يهاجم الشرطة: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لتم قنصهم من أسطح المباني



واشنطن /سما/

ندد مذيع قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، جو سكاربورو، بتعامل الشرطة “الناعم” مع المتمردين، الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء، خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وشن سكاربورو هجوما عنيفا على شرطة الكابيتول انتقد فيه “معاييرها المزدوجة الفظيعة” بسبب تساهلها مع المقتحمين، مشيرا إلى أنهم لو كانوا سودا أو مسلمين لتم التعامل معهم بطريقة مختلفة.

وقال سكاربورو خلال برنامجه “صباح جو”، يوم الخميس، “لو كان أولئك المتمردون سودا لتم إطلاق الرصاص في وجوههم… يا إلهي ولو كان أولئك مسلمون لأطلق عليهم القناصة النار من أسطح المباني”.

وأثارت طريقة تعامل الشرطة مع مقتحمي مبنى الكابيتول جدلا واسعا في الولايات المتحدة، حيث تمت المقارنة بين تعامل الشرطة مع مثيري الشغب المؤيدين لترامب وتعاملها مع محتجي حركة “حياة السود مهمة” في عاصمة البلاد خلال الصيف.

وسُمح للعديد من مثيري الشغب بمغادرة مبنى الكونغرس دون اعتقالهم، على الرغم من تعرض العديد من الضباط للهجوم، ونهب مكاتب النواب، وسرقة أشياء من المجمع.

وأسفر اقتحام الكونغرس، الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة من المحتجين، لقيت مصرعها برصاص الشرطة.

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