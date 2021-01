مذيع أمريكي يهاجم الشرطة: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لتم قنصهم من أسطح المباني

ندد مذيع قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، جو سكاربورو، بتعامل الشرطة “الناعم” مع المتمردين، الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء، خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وشن سكاربورو هجوما عنيفا على شرطة الكابيتول انتقد فيه “معاييرها المزدوجة الفظيعة” بسبب تساهلها مع المقتحمين، مشيرا إلى أنهم لو كانوا سودا أو مسلمين لتم التعامل معهم بطريقة مختلفة.

وقال سكاربورو خلال برنامجه “صباح جو”، يوم الخميس، “لو كان أولئك المتمردون سودا لتم إطلاق الرصاص في وجوههم… يا إلهي ولو كان أولئك مسلمون لأطلق عليهم القناصة النار من أسطح المباني”.

This is worth your time. Turn up the volume and please share. Thank you, @JoeNBC, for being the voice we need right now. pic.twitter.com/YnojyPYRTA