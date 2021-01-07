مذيع أمريكي يهاجم الشرطة: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لتم قنصهم من أسطح المباني

واشنطن /سما/

ندد مذيع قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، جو سكاربورو، بتعامل الشرطة “الناعم” مع المتمردين، الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء، خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وشن سكاربورو هجوما عنيفا على شرطة الكابيتول انتقد فيه “معاييرها المزدوجة الفظيعة” بسبب تساهلها مع المقتحمين، مشيرا إلى أنهم لو كانوا سودا أو مسلمين لتم التعامل معهم بطريقة مختلفة.

وقال سكاربورو خلال برنامجه “صباح جو”، يوم الخميس، “لو كان أولئك المتمردون سودا لتم إطلاق الرصاص في وجوههم… يا إلهي ولو كان أولئك مسلمون لأطلق عليهم القناصة النار من أسطح المباني”.

This is worth your time. Turn up the volume and please share. Thank you, @JoeNBC, for being the voice we need right now. pic.twitter.com/YnojyPYRTA — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 7, 2021

وأثارت طريقة تعامل الشرطة مع مقتحمي مبنى الكابيتول جدلا واسعا في الولايات المتحدة، حيث تمت المقارنة بين تعامل الشرطة مع مثيري الشغب المؤيدين لترامب وتعاملها مع محتجي حركة “حياة السود مهمة” في عاصمة البلاد خلال الصيف.

وسُمح للعديد من مثيري الشغب بمغادرة مبنى الكونغرس دون اعتقالهم، على الرغم من تعرض العديد من الضباط للهجوم، ونهب مكاتب النواب، وسرقة أشياء من المجمع.

Footage shows Trump supporters exiting the U.S. Capitol Building during Wednesday’s riots. https://t.co/CdCNw3wCjb pic.twitter.com/9kaZ6eACls — ABC News (@ABC) January 8, 2021

وأسفر اقتحام الكونغرس، الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة من المحتجين، لقيت مصرعها برصاص الشرطة.