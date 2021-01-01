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نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون

الجمعة 08 يناير 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون



بيروت /سما/

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون"، مضيفا أن "حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه".

وأشار نصر الله إلى أن "ما حصل في أمريكا أمر كبير جدا وسيكون له تداعياته عالميا وهو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

ولفت إلى أن هذه الأحداث "خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".

وأضاف أن "ما شهده الأميركيون في ليلة واحدة قليل مما فعله ترامب من جرائم على مدى 4 سنوات في سوريا والعراق واليمن وجريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس."

وأعرب نصر الله عن أمله في "أن تمر الأيام القادمة من ولاية ترامب بخير على العالم."

#حزب الله #حسن نصر الله #الولايات المتحدة #لبنان #الكونغرس الأميركي #دونالد ترامب #النووي الأمريكي

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