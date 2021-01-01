الرئيس يهاتف عائلة خبير القانون الدولي المناضل الوطني أنيس القاسم معزيا بوفاته

رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، عائلة عضو المجلس الوطني ورئيس لجنته القانونية الأسبق المناضل أنيس مصطفى قاسم الذي توفي في إسبانيا عن عمر يناهز (95 عاما)، معزيا بوفاته.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، حيث قدم واجب العزاء لأولاده أسامة وإياس وفدوى وهاني وزوجته، مشيدا بمناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق شعبنا، وإسهاماته الهامة في القانون الدولي وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقضاء على أشكال التمييز العنصري .

ودعا الرئيس، الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.