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عبد الهادي يقدم العزاء بوفاة المطران لوقا الخوري

الجمعة 08 يناير 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يقدم العزاء بوفاة المطران لوقا الخوري



دمشق /سما/

قدم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الجمعة، التعازي بوفاة المطران لوقا الخوري المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في كنيسة الصليب المقدس بالعاصمة السورية، دمشق.

ونقل عبد الهادي تعازي رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين رمزي خوري للمطران أفرام المعلولي الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس، لافتاً أن فلسطين والقدس كانتا في قلب الراحل.

بدوره، عبر المطران المعلولي عن شكره لدولة فلسطين ورئيسها محمود عباس وشعبها الصامد، خاصةً أن هذه التعزية جاءت من الأرض المقدسة.

#منظمة التحرير #السفير عبد الهادي

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