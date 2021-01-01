أبو سنينة يُعقّب على إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

رام الله / سما /

عقّب مدير المسجد الإبراهيمي، حفظي أبوسنينة، اليوم الجمعة، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق المسجد لعشرة أيام بحجّة فيروس كورونا.

واعتبر أبوسنينة في حديث لإذاعة "صوت القدس"، أنّ هذا التدخل يأتي ضمن مسلسل التدخلات الصهيونية في الشؤون الدينية الفلسطينية معتبرًا نفسه صاحب قرار بحجة انتشار الفيروس.

وقال: "فُوجئنا بقرار من الاحتلال تم تسليمه للارتباط الفلسطيني بإغلاق المسجد الإبراهيمي، في حين يسمح للمستوطنين بنصب خيام لإقامة طقوس تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي".

أضاف: "نحن في وزاة الأوقاف نعتبر قرار الإغلاق تعدي على حرمة المسجد الإبراهيمي وتعدي على مسؤوليات وزارة الأوقاف".

وطالب أبو سنينة، منظمة اليونسكو، بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار، وبخاصة عقب تصنيفها للمسجد الإبراهيمي ضمن الأماكن التراثية.