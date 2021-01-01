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حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الجمعة 08 يناير 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة



رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن المواجهات اندلعت في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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