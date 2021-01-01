داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا.. "نعيش فترة حرجة"

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم مساء يوم الجمعة، إنّ "هناك التزام بدرجة عالية يُبديها المواطنون في الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت الأمر الذي له أثر إيجابي".

وأضاف البزم في حديث لإذاعة صوت القدس، أنّ هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية بغزة، وعلى أثر ذلك تم تخفيف بعض الإجراءات كتحديد ساعة الإغلاق المسائية الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السادسة.

وأشار إلى أنه تم السماح بفتح المساجد فجر الأحد على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت يومي الإغلاق.

وفيما يخص المدارس، قال البزم إنّه "تم السماح لطلاب المرحلة الابتدائية بالدراسة ضمن إجراءات تتخذها وزارة التربية والتعليم".

وأضاف: "نعيش فترة حرجة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا على الرغم من تناقص أعداد المصابين، وقدرة وزارة الصحة على التعامل بشكل أفضل مع الإصابات لكن بشكل محدود".