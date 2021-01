عرض منصة بيلوسي المنهوبة من الكونغرس للبيع.. والتوصيل مجاني

عرض مشترك مجهول في موقع "إيباي" على الإنترنت منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للبيع، مع توصيل مجاني.

وتم حذف الإعلان، في أرشيف "إيباي"، حيث توجد ملاحظة بأن المعروض "تم بيعه"، فيما يظهر أن المنصة قد بلغ سعرها 99 ألفا و900 دولار، بعد 167 مزايدة.

لكن مواقع من بينها "إنترناشيونال بزنس تايمز" نقلت عن متحدث باسم "إيباي" تأكيده أن عرض الممتلكات الفيدرالية للبيع يتم حذفه أو إنهاؤه.

ولم يتم التحقق من صدقية العرض أو ما إذا كان سارق المنصة قد تمكن بالفعل من الخروج بها من الكونغرس، أثناء مشاركته في أعمال الشغب غير المسبوقة، التي نفذها أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء.

وانتشرت على نطاق واسع صورة رجل يحمل المنصة داخل الكونغرس، فيما أكدت حسابات تواصل اجتماعي في وقت لاحق أنه يدعى "آدم جونسون"، من ولاية فلوريدا.

ويحتمل أن يكون العرض من باب "الدعابة"، إذ تم استخدام صورة منتشرة على الإنترنت للمنصة في الإعلان.

Adam Johnson of Parrish, Florida has been identified as the man caught in a viral photo stealing a lectern from the U.S. House during Wednesday’s violent mob attack on the Capitol. Why hasn’t he been arrested? pic.twitter.com/QoClQybCT5