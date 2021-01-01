  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي من حزب غانتس يعتزم الاستقالة من الحكومة

الجمعة 08 يناير 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي من حزب غانتس يعتزم الاستقالة من الحكومة



القدس المحتلة /سما/

 أعلن يتسهار شاي وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يعتزم الاستقالة من الحكومة لأسباب لم يعلنها.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن شاي أبلغ بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض الذي ينتمي إليه بنيته الاستقالة، وربما اعتزال الحياة السياسية كليًا.

ولا زال حزب غانتس يعاني سياسيًا مع الانشقاقات المتتالية عن حزبه من قبل سياسيين مختلفين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على تعيين وزراء ونواب وزراء ليحلوا محل الوزراء المستقيلين مؤخرًا مثل زئيف إلكين وميراف كوهين وآفي نيسنكورن.

#اسرائيل #حزب ازرق ابيض #بيني غانتس #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

الأخبار الرئيسية

نائب المدعي العام الإسرائيلي يرد على قرار "أوحانا" بشأن منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا

حزب الله

الموساد الإسرائيلي: باسم “القرض الحسن”… هكذا يدير “حزب الله” ميزانيته المالية في لبنان

غانتس

شباب إسرائيليون لـ"غانتس": لماذا تعلموننا لعبة “المجموع الصفري” وتخفون الرواية الفلسطينية؟

5-

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل ترامب