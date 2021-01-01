وزير إسرائيلي من حزب غانتس يعتزم الاستقالة من الحكومة

القدس المحتلة /سما/

أعلن يتسهار شاي وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يعتزم الاستقالة من الحكومة لأسباب لم يعلنها.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن شاي أبلغ بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض الذي ينتمي إليه بنيته الاستقالة، وربما اعتزال الحياة السياسية كليًا.

ولا زال حزب غانتس يعاني سياسيًا مع الانشقاقات المتتالية عن حزبه من قبل سياسيين مختلفين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على تعيين وزراء ونواب وزراء ليحلوا محل الوزراء المستقيلين مؤخرًا مثل زئيف إلكين وميراف كوهين وآفي نيسنكورن.