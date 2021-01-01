تعرف على جميع مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا

سما

سُحبت، الجمعة، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، فتحددت فرق المجموعات الأربع التي ستتنافس على اللقب.



وتقام مباريات دور المجموعات ما بين فبراير المقبل وأبريل 2021، بينما يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية.

المجموعة الأولى:

فيتا كلوب من جمهورية الكونجو الديمقراطية

الأهلي المصري

المريخ السوداني

سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية:

شباب بلوزداد الجزائري

مازيمبي من جمهورية الكونجو الديمقراطية

ماميلودي صن داونز من جنوب افريقيا

الهلال السوداني

المجموعة الثالثة:

بيترو أتليتيكو الأنجولي

هورويا الغيني



الوداد المغربي

كايزر تشيفس من جنوب إفريقيا

المجموعة الرابعة:

مولودية الجزائر الجزائري

الزمالك المصري

تينجيت السنغالي

الترجي التونسي.

وفاز الأهلي المصري بالبطولة الأخيرة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه الزمالك 2-1.