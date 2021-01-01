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إيهود باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو

الجمعة 08 يناير 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيهود باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

نادى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بإزاحة سلفه الحالي، بنيامين نتنياهو، على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث في الكونغرس.

وقارن باراك بين أعمال الشغب التي حدثت، أول أمس، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، والاحتجاجات التي تجري في إسرائيل، كما شبّه نتنياهو بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واعتبرهما "توأم" سيامي سياسي.


ونشر إيهود باراك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، رأى فيها أن نتنياهو تماما مثل ترامب، يحرض ضد سيادة القانون، ويحول السياسة إلى نوع من برامج الواقع ويستهين بنظام العدالة، وكلاهما يعاني من نرجسية شديدة.

وشبه باراك، نتنياهو، بالكاذب النرجسي، يدير الدولة بمفرده، موضحا أن الأمريكيين طرودا بالفعل رئيسهم، ترامب، الذي اغتال الديمقراطية في بلاده، مطالبا بقيام الدور نفسه مع نتنياهو، حاليا، في إشارة إلى استخدام العنف معه، كما جرى في أحداث الكونغرس الأمريكي. 

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

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