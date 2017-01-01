"سناب شات" يغلق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

سناب شات

أعلن تطبيق "سناب شات" اليوم الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وقال متحدث باسم تطبيق "سناب شات"، إن الشركة "قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية"، بحسب صحيفة "ذي هيل".



في وقت سابق من أمس الخميس، أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأزال "تويتر" 3 تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

في كانون الأول / ديسمبر 2017، تم حظر صفحات "إنستغرام" و"فيسبوك" الخاصة بقاديروف، بسبب العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية وبعد 11 شهرا، تم رفع الحظر عن حساب رئيس الشيشان لفترة وجيزة. و في وقت لاحق وصف المتحدث باسم "إنستغرام"، العودة المؤقتة لصفحة قاديروف بأنه خطأ، وتم حظرها مرة أخرى في أيار / مايو 2020.