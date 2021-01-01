الاحتلال يستولي على جرار زراعي في سنجل شمال رام الله

رام الله /سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي، في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن جيش الاحتلال اقتحم منطقة الرفيد شمال البلدة، وأجبر المواطن عايد غفري على مغادرة أرضه عندما كان يقوم بحراثتها، واستولى على جراره الزراعي.

يذكر أن عددا من المستوطنين أقاموا قبل نحو أربعة أشهر خيما و"بركسات" في منطقة الرفيد، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بمحاذاة مستوطنة "معاليه ليفونا" المقامة على أراضي المواطنين، إلا أن أهالي البلدة تصدوا لهم وأرغموهم على إزالتها.