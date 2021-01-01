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أول تعليق من أردوغان على أحداث الكونغرس

الجمعة 08 يناير 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من أردوغان على أحداث الكونغرس



أنقرة/سما/

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونغرس الأمريكي بـ"المفاجئة" وأنها "صدمت" العالم بأسره، متمنيا انتقالا سلسا للسلطة في 20 يناير الجاري.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية صدم العالم.. أتمنى أن يستلم بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير، من خلال مراسم تسليم، كما صرح بذلك ترامب أيضا".


وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة، مساء الأربعاء لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) واحتلال المنصة التي سيعلن رسميا من خلالها تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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