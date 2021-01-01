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أسعار النفط ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 10 أشهر

الجمعة 08 يناير 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الجمعة، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 55 دولارا في ظل انتعاش الأمل بعودة التعافي الاقتصادي، تزامنا مع التحكم في الوباء عبر التلقيح وعودة الانضباط إلى "أوبك".  ويعتبر هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ يوم 26 فبراير الماضي.

وقال نيل ويلسون، الخبير في "Markets.com" إن "قرار السعودية التخفيض الأحادي الجانب لإنتاجها بواقع مليون برميل يوميا إضافي يواصل تعزيزه الاتجاه التصاعدي للأسعار، فيما يبعث وصول اللقاحات بشأن آفاق الطلب المستقبلي على الاطمئنان" في الساحة الاقتصادية العالمية.

وكانت الرياض قد أعلنت، بعد اجتماع منظمة الأوبيك وشركائها الثلاثاء، تخفيضها بشكل أحادي الجانب إنتاجها من النفط خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

ويرى خبراء أن مآل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة وتراجع مخزون النفط الأمريكي لعب دورا في انتعاش أسعار الذهب الأسو

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