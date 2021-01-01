الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه انها مخدرة بنابلس

نابلس /سما/

قبضت الشرطة بإسناد من الشرطة الخاصة والأمن الوطني على مشتبه به بحيازة اشتالاً وبذوراً يشتبه انها مخدرة بشارع القدس شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه وبناء على متابعة فرع مكافحة المخدرات لأحد المشتبه بهم بحيازة مواد مخدرة وبعد تنسيق بين العمليات في الشرطة والعمليات المشتركة وبإسناد من الامن الوطني والشرطة الخاصة قبضت على مشتبه به بحيازة 18 شتلة لنبتة يشتبه انها المارجوانا المخدرة و120 بذرة يشتبه انها لنفس النوع من النباتات واوراق من نبات يشتبه انها من نبات المارجوانا المخدرة وكمية قليلة مطحونة.

وأكدت انها تحفظت على المشتبه به والمواد التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة حسب الأصول.