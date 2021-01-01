عمر: اسرائيل تواصل جرائمها بالبناء الاستيطاني لفصل مدينة القدس عن محيطها

غزة /سما/

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان اسرائيل تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين رغم عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الامني والعلاقات معها.

وأوضح عمر ان مصادقة بلدية الاحتلال في مدينة القدس امس الخميس على بناء حي استيطاني جديد جنوبي غربي المدينة يضم 5000 وحدة استيطانية، يؤكد ان اسرائيل تواصل ممارساتها لفصل مدينة القدس عن محيطها وسرقة ما تبقى فيها من اراضي لتصبح امر واقع امام اي مفاوضات قادمة بينهم وبين الفلسطينيين.

واكد عمر ان اسرائيل بهذه الاجراءات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 والذي يؤكد على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

وطالب عمر الهيئات الدولية بمحاسبة اسرائيل بانتهاكاتها للقانون والشرائع الدولية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والضغط لإلزام اسرائيل لوقف كافة اشكال البناء الاستيطاني ومصادرة اراضي الفلسطينيين.

كما دعا عمر القيادة الفلسطينية لدعم أهالي القدس وتوفير مقومات الدعم والصمود لهم ليتمكنوا من مواصلة دفاعهم وتحديهم لمشاريع التهويد والتصفية الرامية للسيطرة على ما تبقى من مدينة القدس المحتلة.